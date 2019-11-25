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В Киеве полыхал дом: пожару присвоили ранг повышенной сложности (фото, видео)

25 ноября, 08:59

ЧП произошло на улице Николая Соловцова, 21

/ Фото: Информатор

В Киеве на минувших выходных произошел очередной пожар в частном доме. Как сообщает "Информатор", ЧП произошло на улице Николая Соловцова, 21. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности.

Так, инцидент произошел накануне около 16:00. Сначала площадь пожара в частном доме составляла около 50 квадратных метров. При этом была угроза распространения огня на прилегающие строения.

Пожарным понадобилось почти два часа, чтобы локализовать и ликвидировать пожар. К счастью, пострадавших и погибших при инциденте нет. На месте работали 28 человек личного состава и семь единиц техники.

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Напомним, ранее в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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Киев пожары Печерский район

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