В Киеве горел жилой дом: один человек погиб, 30 эвакуировали

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Один человек погиб и 30 человек были эвакуированы при пожаре в жилом доме на проспекте Леся Курбаса, 5А в Святошинском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Согласно данным спасателей, сообщение о пожаре поступило 8 сентября в 17:07.

"По прибытию к месту вызова было установлено, что в шестом подъезде, на девятом этаже в одной из квартир возник пожар. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. В 18:29 пожар был локализован, а в 18:57 ликвидирован", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело, также были выведены на свежий воздух 30 граждан.

На место происшествия работало девять единиц основной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причину возникновения трагедии выясняют работники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в связи с пожарами на торфяниках под Киевом столицу окутал запах гари.

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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