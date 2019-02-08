В Киеве грабитель напал на цветочный магазин
Злоумышленником оказался 20-летний парень
В Киеве на улице Маршала Тимошенко произошло ограбление, сообщает ГУ НП столицы.
Выяснилось, что злоумышленник зашел в магазин и попросил продать ему цветы. Пока продавщица отвлеклась, парень схватил кошелек с мобильным телефоном и убежал. Пострадавшая вызвала полицию.
Правоохранители задержали похожего по описанию человека и установили его причастность к произошедшему. Злоумышленником оказался 20-летний житель Киевщины, ранее не судимый.
По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее столичные следователи завершили досудебное расследование в отношении полицейского, который напал на 12-летнюю девочку и отобрал ее телефон. Обвинительный акт направлен в суд, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.
Как мы писали раньше, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон. Они осуществляют 8-10 карманных краж в день. И это только зарегистрированные случаи, и только по Киеву.
Воры, в основном, "работают" в общественном транспорте, где давка и спешка. Изредка их ловят на горячем, даже бьют. Но если "карманник" уже потянул ваше портмоне, деньги, скорее всего, не вернешь, потому что действуют не по одному.
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