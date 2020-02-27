В Киеве мужчина с пистолетом ограбил "Новую почту": появилось видео инцидента

Во время ограбления мужчина направил пистолет на сотрудника «Новой почты»

26 февраля отделение "Новой почты" в Днепровском районе Киеваограбил мужчина в военной форме и медицинской маске.

Об этом пишет "Информатор".

Он подошел к кассе и, достав пистолет, потребовал отдать ему деньги.

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В сети появилось видео с камер наблюдения почты, которое передали активисты ГО "Автопатруль Майдан". На нем видно момент ограбления и то, как мужчина направляет пистолет на сотрудника "Новой почты".

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По предварительной информации, мужчина забрал около 20 тысяч гривен. Обошлось без пострадавших. Пока неизвестно, был у подозреваемого боевой пистолет или это – муляж.

С места ограбления мужчина сбежал. На место прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого в ограблении разыскивают.

Видео: kiev.informator.ua

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