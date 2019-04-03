В Киеве грабитель спустил на людей собаку: пострадали три человека

Прибывшие полицейские застрелили агрессивного пса

В Киеве грабитель спустил на людей собаку: пострадали три человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4ee/b6c/5ca4eeb6cfaa8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4ee/b6c/5ca4eeb6cfaa8.jpg 2019-04-03T20:40:01+03:00 Происшествия Прибывшие полицейские застрелили агрессивного пса

В Киеве на улице Симиренко в Святошинском районе произошло ЧП: на рынке мужчина схватил упаковку пакетов и пытался убежать. Когда продавцы начали его догонять, он натравил на них свою собаку, сообщает ГУ НП Киева.

Потерпевшие обратились к правоохранителям, они сразу бросились на место происшествия, где обнаружили двух мужчин со следами от укусов. Не растерявшись, они начали преследовать грабителя, однако он при попытке побега натравил пса и на полицейских. В результате участковый офицер полиции применил табельное огнестрельное оружие: выстрел для животного оказался смертельным.

Укусы собаки получили двое гражданских лиц и один полицейский. Им оказывают медицинскую помощь врачи "скорой", которых вызвали свидетели.

Правоохранители задержали владельца животного в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит наказание за ограбление (ст. 186 УК) и угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа (ст. 345 УК). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее в Киеве ночью в супермаркете на Оболони пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался утихомирить неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ежегодно в Украине фиксируют свыше 30 тысяч случаев нападения собак на людей. Как добиться компенсации – смотрите в видео "Сегодня".

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