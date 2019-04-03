В Киеве грабитель спустил на людей собаку: пострадали три человека
Прибывшие полицейские застрелили агрессивного пса
В Киеве на улице Симиренко в Святошинском районе произошло ЧП: на рынке мужчина схватил упаковку пакетов и пытался убежать. Когда продавцы начали его догонять, он натравил на них свою собаку, сообщает ГУ НП Киева.
Потерпевшие обратились к правоохранителям, они сразу бросились на место происшествия, где обнаружили двух мужчин со следами от укусов. Не растерявшись, они начали преследовать грабителя, однако он при попытке побега натравил пса и на полицейских. В результате участковый офицер полиции применил табельное огнестрельное оружие: выстрел для животного оказался смертельным.
Укусы собаки получили двое гражданских лиц и один полицейский. Им оказывают медицинскую помощь врачи "скорой", которых вызвали свидетели.
Правоохранители задержали владельца животного в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит наказание за ограбление (ст. 186 УК) и угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа (ст. 345 УК). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Ранее в Киеве ночью в супермаркете на Оболони пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался утихомирить неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Ежегодно в Украине фиксируют свыше 30 тысяч случаев нападения собак на людей. Как добиться компенсации – смотрите в видео "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве грабитель спустил на людей собаку: пострадали три человека". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве бойцовская собака искусала в супермаркете людей – все подробности ЧП
ЧП в Киеве – пьяный мужчина натравил бойцовского пса на прохожего и копа
В Одесской области рецидивист ограбил, избил и поджег пенсионерку
Изначально мужчина украл у пенсионерки 500 гривен, из-за чего она пожаловалась руководству исправительного центра