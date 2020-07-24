СБУ хочет объявить в Киеве "желтый" уровень угрозы терактов

На фоне ряда громких преступлений, которые в последние дни ошарашили Украину – захвата заложников в Луцке и похищения человека в Полтаве – в Киеве и других городах области действуют повышенные меры безопасности.

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Об этом, как сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины, 24 июля заявил начальник киевского городского и областного управления СБУ полковник Олег Головаш.

"Конечно, мы обращаем особое внимание на безопасность в столичном регионе независимо от заявлений любых политических сил или представителей местных властей. Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией с безопасностью в столице является обычным явлением для силовых органов", – сказал он.

По словам Головаша, СБУ поддерживает конструктивное сотрудничество с другими правоохранительными органами и органами местной власти.

Кроме того, он сообщил, что после произошедшего на этой неделе в Луцке, где захватчик десять часов держал в заложниках пассажиров и водителя автобуса, Антитеррористический центр в Киеве и области рекомендовал установить в регионе повышенный ("желтый") уровень террористических угроз.

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А личный состав правоохранительных органов столичного региона перевели на усиленный график дежурств.

"Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств", – добавили в СБУ.

Стоит отметить, что опасения спецслужащих не беспочвенны. Ранее в этом месяце у станции метро "Шулявская" произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

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