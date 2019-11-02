В Киеве иностранец до смерти избил мужчину

Преступнику теперь грозит до 10 лет лишения свободы

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В Киеве полицейские задержали иностранца, который до смерти избил мужчину в ночном клубе. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как выяснилось, инцидент произошел в развлекательном комплексе в Голосеевском районе города.

Фото: ГУНП в Киеве

"Мы установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, которая в дальнейшем оказалась смертельной", – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

23-летнего иностранца уже задержали и сообщили о подозрении. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Приморский отдел полиции, который расположен в центре Одессы, ворвался вооруженный ножом иностранец. Он начал кричать по-английски, что "всех порежет", и требовать, чтобы его немедленно застрелили.

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