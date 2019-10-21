В Одессе в отделение полиции ворвался иностранец и требовал его застрелить: видео

В отдел вызвали переводчика и врачей

Иллюстрация / Фото: Facebook

В Приморский отдел полиции, который расположен в центре Одессы, ворвался иностранец, вооруженный ножом.

Как сообщили в указанном отделе полиции, инцидент произошел сегодня вечером.

По словам сотрудника полиции, темнокожий мужчина, в руках которого был кухонный нож, в помещении полиции кричал на английском языке, бросался на людей, размахивал ножом.

Правоохранители разоружили и утихомирили мужчину. На место происшествия вызваны переводчик и медики.

Реклама

В настоящее время устанавливается личность мужчины, причины его поведения.

Как отметил сотрудник отдела, медики устанавливают его эмоциально-психическое состояние. В зависимости от этого и других обстоятельств, случившемуся будет дана правовая квалификация.

Между тем, в распоряжении "Думской" оказалось видео инцидента в Приморском райотделе, куда сегодня ворвался темнокожий мужчина с ножом.

Сообщается, что, ввыхватив нож, африканец начал кричать по-английски, что "всех порежет", и требовать, чтобы его немедленно застрелили.

Ранее в Одесской области копы задержали мужчину, который набросился с ножом на своего 12-летнего племянника.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама