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В Одессе в отделение полиции ворвался иностранец и требовал его застрелить: видео

21 октября, 23:05

В отдел вызвали переводчика и врачей

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

В Приморский отдел полиции, который расположен в центре Одессы, ворвался иностранец, вооруженный ножом.

Как сообщили в указанном отделе полиции, инцидент произошел сегодня вечером.

По словам сотрудника полиции, темнокожий мужчина, в руках которого был кухонный нож, в помещении полиции кричал на английском языке, бросался на людей, размахивал ножом.

Правоохранители разоружили и утихомирили мужчину. На место происшествия вызваны переводчик и медики.

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В настоящее время устанавливается личность мужчины, причины его поведения.

Как отметил сотрудник отдела, медики устанавливают его эмоциально-психическое состояние. В зависимости от этого и других обстоятельств, случившемуся будет дана правовая квалификация.

Между тем, в распоряжении "Думской" оказалось видео инцидента в Приморском райотделе, куда сегодня ворвался темнокожий мужчина с ножом.

Сообщается, что, ввыхватив нож, африканец начал кричать по-английски, что "всех порежет", и требовать, чтобы его немедленно застрелили.

Ранее в Одесской области копы задержали мужчину, который набросился с ножом на своего 12-летнего племянника.

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Источник: УНИАН

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