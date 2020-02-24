В Киеве иностранец на джипе насмерть сбил мужчину: появились фото и видео

В Киеве произошло смертельное ДТП – автомобиль Jeep насмерть сбил мужчину, который перебегал проезжую часть. Пешеход погиб на месте, сообщает "Информатор".

Трагедия случилась около 22:50 23 февраля на выезде из города – вначале Бориспольского шоссе. Выяснилось, что пешеход выбежал на дорогу и угодил под колеса автомобиля. За рулем джипа находился гражданин Германии. По словам иностранца, он пытался избежать столкновения, но ему не удалось.

Когда на место приехали врачи, им осталось только констатировать смерть пешехода. Погибшему было 32 года.

Отметим, что ДТП произошло прямо над подземным переходом.

Как сообщали новости "Сегодня", на столичных дорогах за год произошла почти 41 тысяча ДТП. В патрульной полиции говорят, что основные причины аварий – нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков. Нередко водители нарушаю ПДД из-за того, что отвлекаются от управления на общение по телефону и не замечают изменения дорожной обстановки.

Кроме того, депутаты собираются ужесточить штрафы и для пешеходов, поскольку нередко они также становятся виновниками аварий. Зарегистрированный в парламенте законопроект предусматривает усиление ответственности не только для пешеходов, но также для велосипедистов, лиц, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиков животных.

Пешеходы действительно часто пренебрегают своим здоровьем – перебегают дороги в неположенных местах, не носят светоотражающие элементы ночью. О том, как защитить себя на дороге, смотрите в нашем сюжете:

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