В Киеве иностранец с ножом украл в кафе деньги из ящика для пожертвований

Мужчина угрожал продавщице ножами

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве спецназовцы задержали мужчину, который в помещении кафе унес из ящика для пожертвований деньги и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение об ограблении в кафе на проспекте Юрия Гагарина. Работница заведения рассказала правоохранителям, что неизвестный зашел в помещение и из ящика с пожертвованиями открыто завладел деньгами. Кроме того, злоумышленник угрожал женщине предметом, похожим на нож", - говорится в сообщении.

Позднее сотрудники полка полиции особого назначения №1 заметили мужчину, похожего по приметам, и задержали его. При поверхностном осмотре у него обнаружили деньги и ножи.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Задержанный оказался 55-летним уроженцем другого государства. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве в конце мая произошла попытка ограбления банковского отделения – трое неизвестных взорвали банкомат, расположенный по улице Кубанской Украины.

Также киевские патрульные задержали мужчину, который подозревается в похищении из магазина 29 шоколадок.

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