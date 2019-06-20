В Киеве иностранец с ножом украл в кафе деньги из ящика для пожертвований
Мужчина угрожал продавщице ножами
В Киеве спецназовцы задержали мужчину, который в помещении кафе унес из ящика для пожертвований деньги и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение об ограблении в кафе на проспекте Юрия Гагарина. Работница заведения рассказала правоохранителям, что неизвестный зашел в помещение и из ящика с пожертвованиями открыто завладел деньгами. Кроме того, злоумышленник угрожал женщине предметом, похожим на нож", - говорится в сообщении.
Позднее сотрудники полка полиции особого назначения №1 заметили мужчину, похожего по приметам, и задержали его. При поверхностном осмотре у него обнаружили деньги и ножи.
Задержанный оказался 55-летним уроженцем другого государства. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве в конце мая произошла попытка ограбления банковского отделения – трое неизвестных взорвали банкомат, расположенный по улице Кубанской Украины.
Также киевские патрульные задержали мужчину, который подозревается в похищении из магазина 29 шоколадок.
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