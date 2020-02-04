В Киеве ищут 14-летнего подростка, который ушел из дома

Ребенок ушел из дома 3 февраля и до сих пор не вернулся

/ Фото: Нацполиция

Столичные правоохранители сообщают о розыске 14-летнего Александра Москаленко, который 3 февраля ушел из дома и не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид мальчику 12-13 лет, его рост 155 см, у него светло-русые волосы, выбритые по бокам и с челкой, телосложение худощавое. Был одет в серую кофту с капюшоном, спортивные черные брюки и рыжие ботинки. Также при себе черный рюкзак.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

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Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

Кроме того, новости "Сегодня" писали о том, что под Киевом мужчина выгнал из дома двух пятилетних мальчиков.

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