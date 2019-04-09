В Киеве ищут опасного преступника: фото подозреваемого

Полицейские просят жителей не задерживать мужчину самостоятельно

Фото: Нацполиция

В Киеве ищут опасного преступника: фото подозреваемого Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c6e/2d8/5cac6e2d8451a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c6e/2d8/5cac6e2d8451a.jpeg 2019-04-09T13:21:00+03:00 Происшествия Полицейские просят жителей не задерживать мужчину самостоятельно

Столичные правоохранители просят жителей помочь в поисках мужчины, которого подозревают в совершении серии тяжелых преступлений (каких именно – не уточняют).

"На поиск мужчины ориентирован весь личный состав полиции Киева и патрульной полиции. Если кто-то владеет информацией о местонахождении этого человека, просим немедленно сообщить по номерам 102 или 278-36-832", – сообщили в ГУ НП Киева.

Правоохранители просят людей не пытаться самостоятельно задержать подозреваемого, поскольку это опасно.

Судя по фото, опубликованным полицией, мужчина – довольно молодой, может носить бороду. Анонимность тем, кто предоставит данные о разыскиваемом, гарантируют.

Напомним, в Киевской области вчера задержали 19-летнего подозреваемого, который в ночь на 6 апреля под Киевом, находясь за рулем Mazda, сбил насмерть двух молодых девушек.

Также мы писали, что в Киеве суд вынес приговор 36-летнему мужчине и 33-летней женщине, которые обвинялись в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе двух умышленных убийств и нападениях на одиноких пожилых женщин в столице.

Также сообщалось, что в начале марта в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.