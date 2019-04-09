В Киеве ищут опасного преступника: фото подозреваемого
Полицейские просят жителей не задерживать мужчину самостоятельно
Столичные правоохранители просят жителей помочь в поисках мужчины, которого подозревают в совершении серии тяжелых преступлений (каких именно – не уточняют).
"На поиск мужчины ориентирован весь личный состав полиции Киева и патрульной полиции. Если кто-то владеет информацией о местонахождении этого человека, просим немедленно сообщить по номерам 102 или 278-36-832", – сообщили в ГУ НП Киева.
Правоохранители просят людей не пытаться самостоятельно задержать подозреваемого, поскольку это опасно.
Судя по фото, опубликованным полицией, мужчина – довольно молодой, может носить бороду. Анонимность тем, кто предоставит данные о разыскиваемом, гарантируют.
Напомним, в Киевской области вчера задержали 19-летнего подозреваемого, который в ночь на 6 апреля под Киевом, находясь за рулем Mazda, сбил насмерть двух молодых девушек.
Также мы писали, что в Киеве суд вынес приговор 36-летнему мужчине и 33-летней женщине, которые обвинялись в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе двух умышленных убийств и нападениях на одиноких пожилых женщин в столице.
Также сообщалось, что в начале марта в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
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