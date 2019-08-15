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В Киеве ищут парней, избивших и порезавших водителя (видео)

Сегодня, 12:17

Спасли пострадавшего полицейские, они остановили кровотечение и вызвали медиков

В Киеве на Троещине группа молодых людей напали на мужчину, когда тот выходил из своего автомобиля.

Вооруженные ножами, они избили и порезали водителя. В итоге, выхватив мобильник, сбежали и покинули раненого истекать кровью. Спасли пострадавшего полицейские, они остановили кровотечение и вызвали медиков. Нападающих ищут.

Ранее сообщалось, что в столице 18-летний парень напал на таксиста и изрезал его ножом. Так, парень в Святошинском районе города Киева предложил таксисту отвезти его в Вышгородский район в село, где его отец обязательно рассчитается. Водителю стало жаль парня, и он согласился. Далее по дороге общались на разные темы, и вдруг пассажир стал наносить водителю удары ножом в лицо и грудную клетку. Окровавленному водителю прохожие срочно вызвали скорую и сообщили в полицию. В итоге под утро злоумышленника "загнали" и задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также в Киевской области задержали таксиста, который приковал своего пассажира цепью в подвале из-за неоплаченной поездки. 

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Киев нападение розыск

Источник: Сегодня

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