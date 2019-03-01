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ФОТОФАКТ. В Киеве ищут "шутника", привязавшего к дверям квартиры "гранату"

Сегодня, 13:58

Из-за муляжа взрывотехники эвакуировали целый подъезд

Фото: Нацполиция
В Киеве ищут "шутника", привязавшего к дверям квартиры "гранату" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/91d/f19/5c791df19449d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/91d/f19/5c791df19449d.jpg Происшествия Из-за муляжа взрывотехники эвакуировали целый подъезд

Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, который привязал к двери квартиры киевлянина муляж гранаты, сообщает ГУ НП столицы.

Так, "гранату" жильцы дома на Ереванской улице заметили рано утром и около 8:00 сообщили об этом правоохранителям Соломенского района. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления и специалисты взрывотехнической службы.

На месте правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату. Чтобы обезопасить людей, полицейские эвакуировали жильцов нескольких этажей и перекрыли доступ людей в подъезд. После осмотра взрывотехников выяснилось, что к двери квартиры привязан муляж гранаты Ф-1 без порохового заряда и маркировки.

Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Усилия правоохранителей направлены на розыск и установление злоумышленника, который оставил муляж гранаты.

Напомним, в результате взрыва на столичной Оболони,  который прогремел утром 28 февраля , ранения получил один человек, отказавшийся от госпитализации.

Как сообщили в пресс-службе управления полиции Киева, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, также решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

"По вызову срочно выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели. Предварительно установлено, что взорвался автомобиль Audi, припаркованный у дома на проспекте Героев Сталинграда", – говорится в сообщении.

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Тег Киев, граната, полиция, взрывотехники, Соломенский район

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