ФОТОФАКТ. В Киеве ищут "шутника", привязавшего к дверям квартиры "гранату"
Из-за муляжа взрывотехники эвакуировали целый подъезд
Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, который привязал к двери квартиры киевлянина муляж гранаты, сообщает ГУ НП столицы.
Так, "гранату" жильцы дома на Ереванской улице заметили рано утром и около 8:00 сообщили об этом правоохранителям Соломенского района. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления и специалисты взрывотехнической службы.
На месте правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату. Чтобы обезопасить людей, полицейские эвакуировали жильцов нескольких этажей и перекрыли доступ людей в подъезд. После осмотра взрывотехников выяснилось, что к двери квартиры привязан муляж гранаты Ф-1 без порохового заряда и маркировки.
Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Усилия правоохранителей направлены на розыск и установление злоумышленника, который оставил муляж гранаты.
Напомним, в результате взрыва на столичной Оболони, который прогремел утром 28 февраля , ранения получил один человек, отказавшийся от госпитализации.
Как сообщили в пресс-службе управления полиции Киева, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, также решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.
"По вызову срочно выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели. Предварительно установлено, что взорвался автомобиль Audi, припаркованный у дома на проспекте Героев Сталинграда", – говорится в сообщении.
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