Взрыв у машины в Киеве: появились новые подробности и фото
Покушение на убийство – копы решают вопрос открытия уголовного производства
В результате взрыва на столичной Оболони, который прогремел утром 28 февраля , ранения получил один человек, отказавшийся от госпитализации.
Как сообщили в пресс-службе управления полиции Киева, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, также решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.
"По вызову срочно выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели. Предварительно установлено, что взорвался автомобиль Audi, припаркованный у дома на проспекте Героев Сталинграда", – говорится в сообщении.
В полиции также добавили, что в результате взрыва водитель машины получил незначительные телесные повреждения. Его осмотрели врачи, однако от госпитализации потерпевший отказался.
"Никто из прохожих не пострадал. Кроме того, повреждено расположенное рядом транспортное средство", – отметили копы.
Происшествие было надлежащим образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее в Одесской области во дворе жилого дома в городе Рени взорвалась граната.
Кроме того, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.
А в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.
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