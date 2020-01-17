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В Киеве ищут свидетелей трагедии с женщиной на набережной Днепра (видео)

17 января, 13:38

Александр Марущак

Тело женщины нашли в воде

/ Фото: Сегодня

В Киеве ищут возможных свидетелей трагедии, которая произошла на набережной Днепра, недалеко от станции метро "Днепр".

В субботу, 11 января, на смотровую площадку набережной пришла женщина в синем пальто. Как отмечается в сообщении паблика "Киев Оперативный" в Facebook, спустя полтора часа тело этой женщины, 1969 года рождения, было обнаружено в воде за мостом Метро, в 200 метрах в сторону моста Патона.

"Вдруг кто-то проезжал и видел (примерно 9:30 – 10:00), с кем она там была или что произошло. Умирать она не собиралась и по телефону говорила спокойно и уверенно, будучи уже там... Помогите найти правду! Это очень важно для многих людей!" – сказано в сообщении.

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В полиции Киева нам подтвердили, что тело женщины было обнаружено в Днепре.

"Тело женщины, 1969 года рождения, было действительно выявлено в воде Днепра. На нем не было обнаружено видимых следов насильственной смерти. Тело было отправлено на экспертизу, чтобы установить истинную причину смерти. Пока мы не можем сказать точно – это было самоубийство или убийство. Проводится расследование", – рассказали в полиции Печерского района.

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В полиции добавляют, что не слышали о поиске свидетелей гибели женщины. Также нам не смогли сказать, чем именно занималась погибшая.

Напомним, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток.

Ранее спасатели рассказали, как не стать жертвой воды.

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Киев гибель набережная

Источник: Сегодня

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