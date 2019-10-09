В Киеве из горящего админздания спасли двух мужчин

Архивное фото / Фото: ГСЧС

В Киеве в результате пожара в админздании на проспекте Науки едва не погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании на территории одного из частных кооперативов на пр-те Науки поступило спасателям 8 октября в 22:19.

"Возгорание произошло на первом этаже в комнате охраны на площади 40 кв. м. Во время тушения пожара были спасены двое пострадавших, один из которых получил ожоги верхних конечностей. Оба мужчины были госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

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В 22:45 пожар был локализован, а в 22:54 – ликвидирован.

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В результате возгорания огнем повреждены личные вещи, закопчены стены и потолок здания. Причина возникновения пожара устанавливается.

Не так давно в Киеве в ходе тушения пожара в квартире жилого дома на улице Родимцева, 3а, в Голосеевском районе, спасли мужчину и женщину.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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