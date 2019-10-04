В Киеве пожарные спасли мужчину и женщину из полыхающей квартиры

ЧП произошло на улице Родимцева, где в жилом доме горела квартира

/ Фото: Информатор

В Киеве в ходе тушения пожара в квартире жилого дома на улице Родимцева, 3-А, в Голосеевском районе спасли мужчину и женщину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре в ГСЧС поступило в 4:34 4 октября.

"Пожарные, прибывшие к месту вызова, установили, что пожар возник в одной из комнат двухкомнатной квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 5:08 бойцы локализовали пожар на площади 6 кв. м, а в 5:09 – ликвидировали", – говорится в сообщении.

/ Фото: Информатор Реклама

/ Фото: Информатор

Во время ликвидации пожара бойцы ГСЧС из горящей квартиры спасли женщину 1958 года рождения и мужчину 1989 года рождения, которые с предварительным диагнозом отравление угарным газом переданы бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

В результате пожара огнем повреждены личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время тушения пожара в гараже на улице Качуры, 66 в Святошинском районе спасатели обнаружили тело мужчины. На месте пожара работали две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины будут установлены правоохранительными органами.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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