В Киеве пожарные спасли мужчину и женщину из полыхающей квартиры

В Киеве в ходе тушения пожара в квартире жилого дома на улице Родимцева, 3-А, в Голосеевском районе спасли мужчину и женщину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.
Сообщение о пожаре в ГСЧС поступило в 4:34 4 октября.
"Пожарные, прибывшие к месту вызова, установили, что пожар возник в одной из комнат двухкомнатной квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 5:08 бойцы локализовали пожар на площади 6 кв. м, а в 5:09 – ликвидировали", – говорится в сообщении.
Во время ликвидации пожара бойцы ГСЧС из горящей квартиры спасли женщину 1958 года рождения и мужчину 1989 года рождения, которые с предварительным диагнозом отравление угарным газом переданы бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
В результате пожара огнем повреждены личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.
Ранее сообщалось, что в Киеве во время тушения пожара в гараже на улице Качуры, 66 в Святошинском районе спасатели обнаружили тело мужчины. На месте пожара работали две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины будут установлены правоохранительными органами.
Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.
Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк