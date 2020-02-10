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В Киеве из ливнестока вытащили голого парня (видео)

10 февраля, 13:33

Как парень попал в канализацию и почему был без одежды, не сообщают

В Киеве в районе станции метро "Лыбедская" спасатели достали из ливнестока голого парня. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook, где также опубликовано видео спасения.

"На "Лыбедской" какого-то странного мужчину (под какими-то странными препаратами) достали прямо из сливной ямы. Как он туда попал и почему оказался без одежды, неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог", – говорится в сообщении к видео.

Спасатели, достав парня, стали быстро его отогревать в ожидании приезда медиков.

Ранее на Закарпатье первоклассник упал в выгребную яму школьного туалета.

Также в Одессе для женщины прогулка с ребенком закончилась печально – она провалилась в трехметровую яму на тротуаре. Женщина гуляла в районе пятой станции Люстдорфской дороги. По ее словам, провал не был чем-то огражден и днем его было трудно заметить. Перед женщиной уже извинился директор муниципального департамента городского хозяйства, а на месте провала начнут ремонт.

Кроме того, под Киевом из ямы вытащили собаку породы хаски.

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Киев лыбедская спасение

Источник: Сегодня

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