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На Закарпатье первоклассник упал в выгребную яму школьного туалета

16 сентября, 17:41

Мальчика успели спасти

Закарпатье в селе Забродь Хустского района, в пятницу, 13 сентября, ученик первого класса местной школы упал в выгребную яму школьного туалета. Об этом сообщает в Facebook Роман Келемен, адвокат Закарпатского центра правовой защиты.

"К счастью его друзья-одноклассники побежали за учителями, чтобы те спасли школьника. Ребенка спасли, вытащив из фекалий. Все родители шокированы таким случаем, а преподаватели как всегда умалчивают о состоянии школьного туалета, чтобы их не уволили", – сказано в сообщении.

По словам Клемена, это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы.

"К сожалению наши школы не обеспечены элементарным, и это не вина учителей, которые работают на износ, а но о таких ситуациях вынуждены молчать из-за давления", – пишет Роман Келемен.

Его сообщение вызвало целую "бурю эмоций" среди пользователей Facebook, которые сразу принялись искать виновных в инциденте, начиная от родителей, и заканчивая властью.

Ранее на Закарпатье в райцентре Воловец произошло местный 5-классник, уйдя на перемене из школы посмотреть на реку, упал в воду и его унесло течением.

Напомним, вчера в Ровно на территории заброшенного здания на ул. Соборная ребенок упал с 5-метровой высоты и получил тяжелые травмы.

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Источник: Сегодня

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