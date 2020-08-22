В Киеве из музея Голодомора убрали "девочку с колосками": что произошло (фото)

В Киеве вандалы атаковали известную скульптуру девочки с колосками в Музее Голодомора.
Как сообщили в руководстве учреждения, после нападения варваров фигурку демонтировали.
"В ночь на 22 августа пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Сейчас один из главных символов Музея демонтировали для реставрации", – говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали полицейских, которые занялись расследованием инцидента.
В свою очередь, руководство Музея заявило, что на скульптуре нет повреждений, и заверило, что сделает все возможное, чтобы поскорее вернуть ее на место.
Ранее вандал устроил погром на Трухановом острове в Киеве.
Также на столичной Троещине разгромили мурал с котом.
Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу. Подробности смотрите в сюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк