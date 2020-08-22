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В Киеве из музея Голодомора убрали "девочку с колосками": что произошло (фото)

22 августа, 16:35

Руслан Ровик Руслан Ровик

Демонтаж фигурки произошел после атаки вандалов

В Киеве вандалы атаковали известную скульптуру девочки с колосками в Музее Голодомора.

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Как сообщили в руководстве учреждения, после нападения варваров фигурку демонтировали.

"В ночь на 22 августа пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Сейчас один из главных символов Музея демонтировали для реставрации", – говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицейских, которые занялись расследованием инцидента.

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В свою очередь, руководство Музея заявило, что на скульптуре нет повреждений, и заверило, что сделает все возможное, чтобы поскорее вернуть ее на место.

Ранее вандал устроил погром на Трухановом острове в Киеве.

Также на столичной Троещине разгромили мурал с котом.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу. Подробности смотрите в сюжете:

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Киев музей вандалы голодомор скульптура

Источник: Сегодня

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