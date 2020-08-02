Вандал устроил погром на Трухановом острове в Киеве: видео

Мужчина уничтожил шлагбаум, светофор и камеры при въезде на остров

В Киеве, где ранее в этом году вандалы изуродовали Аллею художников, сняли на видео еще один случай порчи городского имущества, на этот раз на Трухановом острове.

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Как сообщил столичный мэр Виталий Кличко, инцидент произошел в ночь на 2 августа при въезде на этот популярный у киевлян центр отдыха.

Камеры наружного наблюдения сняли, как неизвестный нанес городу ущерб примерно на 300 тысяч гривен, уничтожив дубиной оборудование автоматической системы.

В частности, вандал разбил стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер-болард и другие технические средства.

На данный момент сотрудники коммунальных служб работают над восстановлением системы.

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Тем временем злоумышленника уже задержали, а Кличко обещает лично проследить, чтобы его дело дошло до суда.

Напомним, ранее в мае в столице незадолго до официального открытия вандалы испортили несколько объектов в фитнес-парке на озере Лебединое.

А в январе двое парней и девушка сломали памятник незрячему человеку возле станции метро "Дарница", который был недавно открыт.

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