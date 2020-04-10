В Киеве из пожара спасали взрослых, детей и маленькую собачку (фото)

В Киеве спасатели во время тушения пылающего балкона спасли из задымленной многоэтажки нескольких жильцов. Для эвакуации применяли пожарную лестницу.

Так, 10 апреля в 15:35 спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме на ул. Осиповского, 3А, в Подольском районе столицы. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло на балконе 2 этажа с распространением пламени на квартиру на втором и 3 этаже, сообщили в ГСЧС столицы.

Во время пожара спасатели с помощью трехколенной лестницы эвакуировали 5 взрослых и 3 детей из соседней квартиры на 2 этаже. Одна из эвакуированных киевлянок вынесла на руках свою маленькую собачку.

Реклама

В 15:57 бойцы локализовали возгорание и в 16:10 – полностью потушили. На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 16 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области за последнюю неделю зафиксировано большое количество пожаров. Кроме того, уже почти неделю продолжается ликвидация лесных пожаров в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама