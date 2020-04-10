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Пожары в Чернобыльской зоне тушат уже почти 400 человек (видео)

10 апреля, 09:11

Наталья Руда

Спасатели рассказали о ситуации в Зоне отчуждения на 10 апреля

В Киевской области продолжается ликвидация пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

"Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечены 379 человек и 100 единиц техники", - говорится в сообщении.

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В том числе в ликвидации задействованы 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которому 9 апреля было осуществлено 67 сбросов – 154 т воды.

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Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Чернобыльской зоне было три очага пожаров: близ с. Чистогаловка на территории Корогодского лесничества, на территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля, и на территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка.

Отметим, что на фоне пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве несколько дней наблюдалась дымка, также сообщалось о росте уровня загрязненности воздуха. При этом показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что на пожары в Зоне отчуждения уже отреагировали мировые СМИ.

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киевская область зона отчуждения пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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