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В Киеве из-за ДТП перевернулся грузовик с мороженым: фото

23 августа, 10:30

На улице Красноткацкой столкнулись четыре авто

/ Фото: Киев Оперативный

В Днепровском районе Киева утром в пятницу, 23 августа, на улице Красноткацкой произошло ДТП при участии сразу четырех автомобилей. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

В результате аварии на дороге перевернулся грузовик с мороженым.

"На месте работают сразу две бригады врачей и правоохранители. Детали и причины аварии устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома в на Днепровской Набережной, 19А, 59-летняя женщина за рулем авто, двигаясь задним ходом, сбила женщину с девятилетним ребенком. Автомобилистку задержали, ей объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе. Напомним, водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору. От удара авто превратилось в груду металла, самые сильные повреждения пришлись на заднюю часть машины.

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Киев ДТП красноткацкая

Источник: Сегодня

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