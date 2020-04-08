В Киеве из-за любителей шашлыка вспыхнул масштабный пожар (видео)

Пожар на улице Бориспольской охватил уже около 2000 кв. метров

В Киеве днем в среду, 8 апреля, на улице Бориспольской, 9 вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Так, сообщение о возгорании поступило спасателям в 14:27.

"Как оказалось, пожар произошел в результате возгорания древесины на открытой местности на площади 50 кв. м с последующим распространения пламени на рядом расположенное одноэтажное складское здание. Ликвидация возгорания продолжается, площадь пожара составляет около 2000 кв. м. Сложность тушения пожара заключается в том, что в ближайших пожарных гидрантах отсутствует водоснабжение", – говорится в сообщении.

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На месте ЧП задействованы 15 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 55 человек личного состава.

Как рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, рядом со складом мужчина с компанией жарил шашлык. От этого загорелась трава, а огонь перекинулся на склад. Задержан ли поджигатель, пока неизвестно.

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Вместе с тем, черный столб дыма от пожара видно за несколько километров, запах гари накрыл уже несколько районов.

Спасатели также показали видео ликвидации пожара:

Видео: КАРС

Напомним, что в Киевской области уже несколько дней горят большие территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

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