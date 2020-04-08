В Киеве из-за любителей шашлыка вспыхнул масштабный пожар (видео)

В Киеве днем в среду, 8 апреля, на улице Бориспольской, 9 вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.
Так, сообщение о возгорании поступило спасателям в 14:27.
"Как оказалось, пожар произошел в результате возгорания древесины на открытой местности на площади 50 кв. м с последующим распространения пламени на рядом расположенное одноэтажное складское здание. Ликвидация возгорания продолжается, площадь пожара составляет около 2000 кв. м. Сложность тушения пожара заключается в том, что в ближайших пожарных гидрантах отсутствует водоснабжение", – говорится в сообщении.
На месте ЧП задействованы 15 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 55 человек личного состава.
Как рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, рядом со складом мужчина с компанией жарил шашлык. От этого загорелась трава, а огонь перекинулся на склад. Задержан ли поджигатель, пока неизвестно.
Вместе с тем, черный столб дыма от пожара видно за несколько километров, запах гари накрыл уже несколько районов.
Спасатели также показали видео ликвидации пожара:
Напомним, что в Киевской области уже несколько дней горят большие территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
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