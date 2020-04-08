Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Спасатели сбросили почти 300 тонн воды для тушения пожаров в Чернобыльской зоне

8 апреля, 09:19

Наталья Руда

На данный момент пожар не ликвидирован еще в двух очагах

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжаются пожары. Так, по состоянию на утро 8 апреля, горение наблюдается в двух очагах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, накануне возле с. Грезля Денисовецкого лесничества возник пожар травяного настила и кустарников. Сейчас наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Также по состоянию на утро среды на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения между пгт. Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка открытого огня уже нет, наблюдается тление отдельными очагами.

Реклама

В ГСЧС уточнили, что всего к тушению пожаров в Чернобыльской зоне привлекли 253 чел. и 68 ед. техники. 7 апреля авиацией ГСЧС был осуществлен 81 сброс (288 тонн воды), из них самолетами АН-32П – 21 сброс (168 тонн воды) и вертолетами МИ-8 – 60 сбросов (120 тонн воды).

В тренде
Ужесточение карантина в Киеве: какие магазины могут работать и как (список)

Отметим, что на фоне пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве несколько дней наблюдалась дымка, также сообщалось о росте уровня загрязненности воздуха. При этом 7 апреля он снова повысился и в большинстве районов столицы показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

Кроме того, на пожары в Зоне отчуждения уже отреагировали мировые СМИ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

киевская область пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреляУкраина
В Киеве из обсервации в отеле
В Киеве из обсервации в отеле "Казацкий" сбежали несколько человекПроисшествия
Из киевской больницы сбежала 17-летняя девушка
Из киевской больницы сбежала 17-летняя девушкаПроисшествия
В Киеве нашли мертвой девушку, пропавшую еще в начале марта
В Киеве нашли мертвой девушку, пропавшую еще в начале мартаПроисшествия
В Киеве подростки разгромили и обгадили лифт: видео с вандалами
В Киеве подростки разгромили и обгадили лифт: видео с вандаламиПроисшествия
Центр Киева в дыму: на Майдане несколько часов бушевал пожар (видео)
Центр Киева в дыму: на Майдане несколько часов бушевал пожар (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...