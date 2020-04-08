Спасатели сбросили почти 300 тонн воды для тушения пожаров в Чернобыльской зоне

На данный момент пожар не ликвидирован еще в двух очагах

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжаются пожары. Так, по состоянию на утро 8 апреля, горение наблюдается в двух очагах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, накануне возле с. Грезля Денисовецкого лесничества возник пожар травяного настила и кустарников. Сейчас наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Также по состоянию на утро среды на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения между пгт. Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка открытого огня уже нет, наблюдается тление отдельными очагами.

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В ГСЧС уточнили, что всего к тушению пожаров в Чернобыльской зоне привлекли 253 чел. и 68 ед. техники. 7 апреля авиацией ГСЧС был осуществлен 81 сброс (288 тонн воды), из них самолетами АН-32П – 21 сброс (168 тонн воды) и вертолетами МИ-8 – 60 сбросов (120 тонн воды).

Отметим, что на фоне пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве несколько дней наблюдалась дымка, также сообщалось о росте уровня загрязненности воздуха. При этом 7 апреля он снова повысился и в большинстве районов столицы показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

Кроме того, на пожары в Зоне отчуждения уже отреагировали мировые СМИ.

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