В Киеве из-за минирования ограничили работу Центрального ж/д вокзала

Как сообщает "Укрзализныця", поезда курсируют по графику

В Киеве в пятницу, 21 августа, в связи с анонимным сообщением о минировании временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", – говорится в сообщении.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров происходит через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, что на этой неделе столицу снова накрыла волна "минирований". Взрывчатку искали в нескольких торгово-развлекательных центрах. Кроме того, полиция проверяла подозрительную сумку возле жилого дома на Теремках. Также на прошлой неделе в центре Киева на бульварной части Крещатика обнаружили подозрительную сумку. Сегодня в столице эвакуировали сотрудников и посетителей Шевченковского районного суда из-за сообщения о минировании.

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Новости "Сегодня" писали, что 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

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