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"Убей Путина, убей всех": кто такой Сухроб Каримов, захвативший банк в центре Киева

3 августа, 16:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

О Каримове говорят, что он употреблял наркотики и был за это уволен с работы

Задержанный террорист Сухроб Каримов, который захватил банк в бизнес-центре "Леонардо", психически неуравновешен, о чем свидетельствуют не только его заявления, но и сообщения в соцсетях. Сайт "Сегодня" узнал, что известно на данный момент о злоумышленнике.

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Поведение террориста сразу показалось странным, когда он решил отпустить практически всех заложников, кроме одной женщины. Стало известно, что захватил банк гражданин Узбекистана, 1988 года рождения. В Сети даже появилось заявление Каримова от 2017 года об оформлении вида на жительство – для постоянного проживания в Запорожской области.

Однако уже сегодня возникли сомнения в его психическом состоянии. Он рассказал журналистам, которых потребовал пустить к нему, что недоволен положением дел в стране, властью, и назвался "святым духом, чтобы изменить мир". Он сказал, что всех политиков, прокуроров и судей надо арестовать, а он "вводит военное положение" и "отдает приказы всем маршалам и генералам планеты Земля".

Позже замглавы МВД Антон Геращенко рассказал о диагнозе задержанного.

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"По информации с родины террориста – Узбекистана – Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения". Этот диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался... Судя по его социальным сетям, это психически неуравновешенный человек", – написал он в Facebook.

На странице Каримова действительно размещен пост еще за 30 июля, в котором он призывает убить всех, кого только можно, и даже иностранных лидеров.

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Блогер Александр Долгий написал, что Каримов употреблял наркотики.

"Работал официантом. Употреблял много дешевой наркоты. Жил в хостеле на ул. Антоновича, но за последний пункт его год назад выгнали", – отметил он.

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Сухроб Каримов. Фото: facebook.com/mr.suxrob

Сухроб Каримов. Фото: facebook.com/mr.suxrob

Как сообщали новости "Сегодня", около 12 часов дня из банка позвонили в полицию с сообщением, что мужчина захватил банк в бизнес-центре "Леонардо", расположенном на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, и угрожает бомбой. Позже террорист отпустил всех людей, и с ним осталась только одна женщина – руководитель банковского отделения. Через какое-то время появились фото и данные о террористе – им оказался гражданин Узбекистана, 1988 года рождения. Также стало известно, что мужчина требовал 40 тысяч гривен. После окончания спецоперации заложница рассказала, о чем говорила с террористом.

Читайте все подробности о теракте в центре Киева.

Видео: 112 Украина
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Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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Киев банки террористы Сухроб Каримов

Источник: Сегодня

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