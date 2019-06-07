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В Киеве из-за пожара бывшей автобазе сгорели три машины: появились фото и видео

7 июня, 08:45

Инцидент произошел на улице Гната Хоткевича

В Киеве в ночь на пятницу, 7 июня, произошел пожар на территории бывшей автобазы на ул. Гната Хоткевича, 34 в Днепровском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

"Горело два легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара, и металлическая пристройка к ангару на площади 120 кв. м, в которой находился легковой автомобиль. Не теряя времени, пожарные сразу же приступить к тушению пожара", – говорится в сообщении.

На ликвидацию пожара ушло около двух часов. На месте происшествия было задействовано девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава подразделений Главного управления.

К счастью никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о масштабном пожаре на птицефабрике под Киевом. В результате пожара погибли 150 тысяч кур. Также сгорело 15 тысяч квадратных метров производственных помещений. К тушению были привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники. 


Также в столице произошел мощный пожар на Максимовича, 10. На месте работали 12 единиц спецтехники 50 человек личного состава.

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Тег Киев, пожар, ангар

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Сегодня

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