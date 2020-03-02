В Киеве из-за пьяного водителя на Rover столкнулись пять машин

В Киеве мужчина за рулем Rover спровоцировал массовое ДТП с пятью авто на проспекте Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.
"Водитель автомобиля Rover ни был внимательным за рулем, не оценил дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, безопасную дистанцию для движения и совершил столкновение с транспортным средством Volkswagen. Вследствие неуправляемого движения, вызванного столкновением вышеуказанных авто, механические повреждения получили еще четыре автомобиля: Daewoo, Chevrolet, Skoda и Renault", – говорится в сообщении.
Когда инспекторы общались с 38-летним водителем Rover, то заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат – 1,60 промилле, что превышает допустимый уровень почти в восемь раз.
Напомним, в Киеве пьяный лихач совершил два ДТП и уснул за рулем.
Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.
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