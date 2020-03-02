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В Киеве пьяный мужчина устроил два ДТП и уснул за рулем

2 марта, 11:06

Наталья Руда

На мужчину составили целых пять протоколов

В Киеве мужчина, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Chevrolet, устроил несколько аварий и уснул за рулем. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

"Неизвестно, праздновал водитель Chevrolet начало весны или что-то другое, но 1 марта патрульные получили подряд два вызова по поводу дорожно-транспортных происшествий на разных улицах в Печерском районе. Водитель после совершения аварий оставлял место происшествия, но далеко отъехать не смог. Патрульные обнаружили водителя недалеко от места второго столкновения, он заснул в салоне за рулем", – говорится в сообщении.

Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте, результат – 2,04 промилле.

По итогам своих ночных приключений на мужчину составили целых пять протоколов. По два протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) и еще один по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП. Автомобиль Chevrolet было временно отправлен на штрафплощадку.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области пьяный полицейский за рулем Nissan сбил двух людей.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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Киев ДТП пьяное вождение

Источник: Сегодня

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