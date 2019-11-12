Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)

На видео попал момент, как авто сбивает пару молодых людей, которые идут по тротуару

В сети появилось видео момента аварии на столичных Осокорках, где ранее 21-летний водитель Lexus выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. В результате аварии девушка-пешеход погибла на месте инцидента. Видео опубликовано в паблике "dtp.kiev.ua".

В столичной полиции сообщали, что погибшей является 20-летняя киевлянка, а 23-летний парень, с которым она шла по тротуару и который также попал под колеса авто, госпитализирован.

При этом, по предварительным данным копов, 21-летний водитель люксового авто "пребывал в состоянии алкогольного опьянения". Он задержан.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Подробности ДТП смотрите в сюжете:

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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