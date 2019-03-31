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В Киеве изъяли рекордную партию наркотиков: нашли полтонны героина

Сегодня, 16:24

Наркотики хранились в арендованном гараже рядом с сотнями килограммов фруктов

Фото: Нацполиция
В Киеве изъяли рекордную партию наркотиков: нашли полтонны героина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0be/e40/5ca0bee403041.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0be/e40/5ca0bee403041.jpg Происшествия Наркотики хранились в арендованном гараже рядом с сотнями килограммов фруктов

Нацполиция разоблачила участников международной наркоорганизации и изъяла полтонны героина в Киеве, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Так, в ночь на 31 марта оперативники провели в столице спецоперацию, в ходе которой были задержаны еще трое участников транснациональной преступной наркогруппировки. В складском помещении рядом с сотнями килограммов фруктов изъяли 500 кг героина. 

При этом общий вес изъятой партии наркотиков составил 600 кг, а ее стоимость на "черном" рынке составляет более 50 миллионов долларов.

В полиции уточнили, что это самая крупная партия изъятого героина за все время независимости страны.

В состав разоблаченной группы вошли граждане Турции, Румынии, Македонии и Молдовы. Участники ОПГ занимались противоправной деятельностью на протяжении длительного времени, имея преступные связи по всему миру. Они осуществляли поставки героина из стран Центральной Азии в Евросоюз через территорию Украины.

Напомним, сегодня ночью оперативники задержали активного члена группы контрабандистов. В автомобиле у мужчины полицейские обнаружили и изъяли 100 кг героина, которые были тщательно скрыты.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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Тег Киев, наркотики, полиция, героин

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