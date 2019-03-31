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В Киевской области задержали иностранца со 100 кг героина – Нацполиция

Сегодня, 09:23

Фигурантом оказался 39-летний гражданин сразу двух соседних европейских государств

В Киевской области задержали иностранца со 100 кг героина – Нацполиция Происшествия Фигурантом оказался 39-летний гражданин сразу двух соседних европейских государств

В Киевской области оперативники Нацполиции задержали иностранца со 100 кг контрабандного героина. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Нацполиции.

"В профессионально оборудованном тайнике его автомобиля премиум-класса полицейские изъяли 200 полукилограммовых пакетов с белым порошком. Проведенный экспресс-анализ показал, что изъятое вещество – героин общей весом 100 кг. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет 220 млн гривен", – говорится в сообщении.

Наркотики были настолько хорошо спрятаны в автомобиле, что правоохранителям понадобилось 3 часа, чтобы открыть тайник с героином.

"Фигурантом оказался 39-летний гражданин сразу двух соседних европейских государств. Сейчас он задержан. Продолжаются мероприятия по выявлению организаторов группы", – отмечается в сообщении.

В Нацполиции напомнили, что сотрудники Департамента противодействия наркопреступности проводят разработку организованной группы наркодельцов, которые наладили контрабандный канал транзита крупных партий героина через Украину из стран Восточной Азии в Европу.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Также ранее СБУ перекрыла наркотрафик на территорию оккупированного Донбасса.

Также в Харькове полиция и СБУ разоблачили крупную группировку наркоторговцев.

Кроме того, СБУ сообщает о разоблачении в Киеве крупнейшей в Украине нарколаборатории психотропных веществ.

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Тег наркотики, героин, Нацполиция

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