В Киеве копы "накрыли" сеть порностудий, в которых работали студентки (видео)

Месячный доход одной такой студии составлял более 300 000 гривен

В Киеве киберполиция прекратила деятельность пяти порностудий, в которых работали в основном студентки. Они общались с англоязычными посетителями специализированных платных видеочатов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, супружеская пара организовала в столице незаконную деятельность пяти студий по изготовлению и распространению порнографической продукции в интернете. К созданию противоправного контента последние привлекли более 30 гражданок Украины в возрасте от 18 до 30 лет.

"С помощью специальных компьютерных программ девушки общались с иностранными посетителями платных видеочатов на специализированных сайтах. Стоимость одной минуты частной беседы составляла от 3 до 10 долларов. Таким образом месячный доход одной студии составлял более 300 000 гривен", - говорится в сообщении.

При этом организаторы наладили систему шифрованной связи с удаленным сервером, на котором размещалась система управления учетными записями моделей.

/ Фото: Нацполиция

В офисах порностудий прошли обыски, в ходе которых изъяли компьютерную технику, профессиональное фото- и видеооборудование, базу данных моделей, финансовую информацию и документацию.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Организаторам грозит до семи лет заключения.

Ранее в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

Также мы сообщали, что в Киеве в квартире копы пресекли деятельность порностудии. Эротические видео девушки снимали в обычной квартире.

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