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В Днепре и Ровно полиция разоблачила сразу четыре порностудии

Сегодня, 15:21

Копы разоблачили четыре порностудии, в которых "работали" 27 женщин

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.
В Днепре и Ровно полиция разоблачила сразу четыре порностудии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be2/cf2/5c6be2cf28a85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be2/cf2/5c6be2cf28a85.jpg Украина Копы разоблачили четыре порностудии, в которых "работали" 27 женщин

В Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий. Незаконную деятельность обнаружили сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Ровенской области, разоблачение полицейские провели совместно с киберполицией, бойцами спецназа под процессуальным руководством местной прокуратуры. Как стало известно, 20 февраля провели три обыска в Ровно, и еще один – в Днепре.

"В рамках уголовного производства, открытого по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов", оперативники установили причастность 32-летнего жителя Днепра к организации и обеспечению деятельности трех студий в Ровно, где изготавливали и распространяли видеопродукцию порнографического характера", – сообщил начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Игорь Крутий.

Также сообщается, что администратором порностудий была 22-летняя женщина, которая подлыскивала подходящие помещения и девушек для "работы".

"На компьютерах были установлены видеокамеры, с помощью которых осуществлялась прямая трансляция на специальный сайт. Через него за денежное вознаграждение с помощью электронного "кошелька" девушки выполняли действия порнографического характера и другие пожелания клиента в режиме реального времени", – говорится в сообщении.

По данным полицейского, в Ровно подобным образом "трудоустроилось" около 27 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Во время обыска три из них как раз пришли в арендованную квартиру, где действовала порностудия. Еще в двух аналогичных помещениях девушки и жили, и работали.

Также одну студию разоблачили оперативники и в Днепре, в которой как "работали" три девушки. Во время обысков полицейские изъяли техническое оборудование, деньги, черновые записи, аксессуары интимного характера и одежду.

По факту распространения предметов порнографического характера 22-летнему администратору и еще пяти жительницам Ровного следователи следственного управления сообщили о подозрении.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщении 32-летнему жителю Днепра подозрения в указанном уголовном правонарушении и избрании меры пресечения. Полицейские устанавливают сообщников мужчины на территории Днепропетровской области.

Напомним, недавно в Днепре правоохранители накрыли порностудию. Ее клиенты были граждане США и Европы.

Также мы сообщали, что в Киеве в квартире копы пресекли деятельность порностудии. Эротические видео девушки снимали в обычной квартире.

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Тег Днепр, полиция, порностудия, ровно

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