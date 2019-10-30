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В Киеве копы поймали двух "закладчиков": появились фото

30 октября, 10:56

Дилерам грозит до десяти лет лишения свободы

В Киеве полицейские задержали двух парней, которые через "закладки" продавали в городе наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как выяснилось, на улице Ташкентской Дарницкого района копы остановили подозрительный автомобиль. В его салоне нашли четыре килограмма каннабиса и 800 граммов амфетамина. За рулем находился 24-летний парень.

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"Выяснилось, что молодой человек вместе с сообщником сбывал наркотики путем "закладок", а для связи с клиентами они использовали "телеграмм-канал". Мы провели неотложные санкционированные обыски по месту жительства фигурантов, где обнаружили еще 4 килограмма каннабиса, более 800 граммов амфетамина, таблетки экстази и галлюциногенные грибы", – рассказал заместитель начальника управления противодействия наркопреступности столичного главка полиции Юрий Контвицкий.

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Позже выяснилось, что у дилеров ранее проблем с законом не было. Сейчас им грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

А в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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