В Киеве копы поймали пьяного маршрутчика

В Киеве копы в очередной раз поймали пьяного водителя маршрутки.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

"Во время проведения комплекса профилактических мероприятий "Перевозчик" инспекторы отдела безопасности дорожного движения остановили автобус Renault в переулке Рыночный. Во время общения с водителем, который оказывал услуги по перевозке пассажиров, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования в установленном законом порядке 43-летний мужчина отказался", - говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киева

Инспекторы отстранили водителя от управления, составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 9 ст. 133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра ) КУоАП.

Ранее мы писали, что в Киеве двое парней угнали маршрутку и разъезжали на ней по дворам.

Напомним, правоохранители в Ровно задержали 16-летнего парня, который дважды за неделю угонял маршрутку.

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