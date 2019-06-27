В Киеве легковушка насмерть сбила мужчину: появились фото и видео

От полученных травм пешеход скончался на месте











На Дарницком шоссе в Киеве легковушка Honda насмерть сбила пешехода, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает "Информатор".

Жуткая авария произошла сегодня ночью около 00:30. По предварительным данным, мужчина пытался перебежать дорогу в нескольких метрах от надземного пешеходного перехода. Honda двигалась по средней полосе движения, когда пешеход выбежал на шоссе. Предположительно, автомобиль затормозил слишком поздно.

Как рассказали копы, погибшему было около 45-47 лет. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Водитель легковушки не пострадал, но у него был шок.

Детали ДТП устанавливают полицейские. На месте происшествия работали карета "скорой", наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве легковушка насмерть сбила мужчину: появились фото и видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"