В Киеве легковушка влетела в кофейню на остановке: есть пострадавшие (фото, видео)

По предварительным данным, водитель Mazda находится в критическом состоянии

В Киеве в пятницу, 14 августа, легковой автомобиль Mazda въехал в кофейню на остановке общественного транспорта на пересечении Днепровской набережной и Княжего затона.

Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

На опубликованных в Сети фото видно, что легковушка полностью заехала в помещение.

Сообщается, что в результате ЧП пострадал водитель Mazda, он находится в критическом состоянии, его везут в реанимацию. У продавца в кофейне травмирована рука.

Видео: Киев Оперативный

Подробности уточняются, на месте уже работают правоохранители.

Ранее на бульваре Перова в Киеве авто охранной фирмы въехало в остановку. В результате аварии один человек погиб, двое пострадали.

Также в Броварах под Киевом сотрудник полиции охраны, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил на Opel трех человек на остановке – семейную пару и велосипедиста. От полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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