Українська
$ 27,41
32,42
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

В Киеве легковушка влетела в кофейню на остановке: есть пострадавшие (фото, видео)

14 августа, 11:05

Наталья Руда Наталья Руда

По предварительным данным, водитель Mazda находится в критическом состоянии

В Киеве в пятницу, 14 августа, легковой автомобиль Mazda въехал в кофейню на остановке общественного транспорта на пересечении Днепровской набережной и Княжего затона.

Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

На опубликованных в Сети фото видно, что легковушка полностью заехала в помещение.

Сообщается, что в результате ЧП пострадал водитель Mazda, он находится в критическом состоянии, его везут в реанимацию. У продавца в кофейне травмирована рука.

Видео: Киев Оперативный

Подробности уточняются, на месте уже работают правоохранители.

Ранее на бульваре Перова в Киеве авто охранной фирмы въехало в остановку. В результате аварии один человек погиб, двое пострадали.

Также в Броварах под Киевом сотрудник полиции охраны, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил на Opel трех человек на остановке – семейную пару и велосипедиста. От полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев ДТП остановка осокорки

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жуткое ДТП в Киевской области: в аварии погибли две молодые медсестры
Жуткое ДТП в Киевской области: в аварии погибли две молодые медсестрыПроисшествия
В Киеве женщина бросила у магазина двух маленьких внучек
В Киеве женщина бросила у магазина двух маленьких внучекПроисшествия
Киевляне сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по правительственному кварталу
Киевляне сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по правительственному кварталуПроисшествия
Копы спасли киевлянку, которая спускалась с шестого этажа на простынях и чуть не разбилась
Копы спасли киевлянку, которая спускалась с шестого этажа на простынях и чуть не разбиласьПроисшествия
Под Киевом произошло смертельное ДТП: грузовик столкнулся с автобусом (видео, фото)
Под Киевом произошло смертельное ДТП: грузовик столкнулся с автобусом (видео, фото)Происшествия
В киевском парке мужчина устроил стрельбу (фото)
В киевском парке мужчина устроил стрельбу (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять