В Киеве машина охранной фирмы въехала в остановку, есть жертвы (видео)

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

ДТП при участии авто охранной фирмы с погибшим и двумя пострадавшими произошло на бульваре Перова, 25 в Киеве в среду, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Так, около 6:40 водитель автомобиля Renault Logan охранной фирмы въехал в остановку транспортного средства и погиб на месте. Пассажир, а также мужчина, который находился на остановке, – получили травмы. Оба травмированных были переданы медикам для дальнейшей госпитализации.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали с искореженного автомобиля погибшего.

Обстоятельствами ДТП будут заниматься правоохранительные органы.

Кроме того, пользователи социальных сетей также опубликовали видео с места аварии.

Ранее сообщалось, что во Львове водитель, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате травмирована молодая женщина.

Также сообщалось, что в прошлом году на остановке в Броварах сотрудник полиции охраны сбил людей. В ГБР уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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