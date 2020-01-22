В Киеве машина охранной фирмы въехала в остановку, есть жертвы (видео)

ДТП при участии авто охранной фирмы с погибшим и двумя пострадавшими произошло на бульваре Перова, 25 в Киеве в среду, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.
Так, около 6:40 водитель автомобиля Renault Logan охранной фирмы въехал в остановку транспортного средства и погиб на месте. Пассажир, а также мужчина, который находился на остановке, – получили травмы. Оба травмированных были переданы медикам для дальнейшей госпитализации.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали с искореженного автомобиля погибшего.
Обстоятельствами ДТП будут заниматься правоохранительные органы.
Кроме того, пользователи социальных сетей также опубликовали видео с места аварии.
Ранее сообщалось, что во Львове водитель, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате травмирована молодая женщина.
Также сообщалось, что в прошлом году на остановке в Броварах сотрудник полиции охраны сбил людей. В ГБР уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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