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В Киеве легковушка врезалась в фуру: есть пострадавшие

Сегодня, 07:32

Водителя и пассажира Chevrolet госпитализировали

В Киеве легковушка врезалась в фуру: есть пострадавшие Происшествия Водителя и пассажира Chevrolet госпитализировали

В Святошинском районе Киева легковушка Chevrolet влетела в фуру Renault. Пострадали два человека, сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня утром, около 5:00, на проспекте Академика Палладина. Как рассказал водитель фуры, он стоял на светофоре в момент, когда в его авто врезался Chevrolet. Очевидцы утверждают, что водитель легковушки мог уснуть за рулем, сейчас эту версию проверяют копы.

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В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Мужчин госпитализировала "скорая". На месте ДТП работали полицейские и карета скорой помощи. Все обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Киев ДТП грузовик столкновение легковушка пострадавшие

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