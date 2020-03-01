В Киеве легковушка врезалась в столб и загорелась: прозвучали взрывы (фото и видео)

В Киеве на Подольском спуске произошло ДТП с участием Dacia Sandero: автомобиль врезался в столб и загорелся. В результате инцидента пострадал водитель. Об этом сообщает Информатор.
Известно, что ДТП случилось 1 марта около 09:00.
По предварительной информации спасателей, автомобиль загорелся после удара в столб. Пожар быстро распространился на газобаллонное оборудование. Оно вскоре сдетонировало, были слышны три взрыва.
В результате аварии водитель остался жив, но его госпитализировали с травмами ноги и руки. Сам автомобиль сгорел полностью.
На данный момент на месте работает экипаж патрульной полиции. К тушению пожара привлекли две пожарные машины.
Напомним, недавно в столице в результате сильного столкновения автомобиль перевернулся на крышу. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Кроме того, мы писали, что в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель устроила ДТП: на автомобиле она влетела в отбойник. При этом она отказалась проходить тест на алкогольное опьянение и поскандалила с правоохранителями.
Журналисты "Сегодня" также выясняли, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
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