В Киеве легковушка врезалась в столб и загорелась: прозвучали взрывы (фото и видео)

В Киеве на Подольском спуске произошло ДТП с участием Dacia Sandero: автомобиль врезался в столб и загорелся. В результате инцидента пострадал водитель. Об этом сообщает Информатор.

Известно, что ДТП случилось 1 марта около 09:00.

По предварительной информации спасателей, автомобиль загорелся после удара в столб. Пожар быстро распространился на газобаллонное оборудование. Оно вскоре сдетонировало, были слышны три взрыва.

В результате аварии водитель остался жив, но его госпитализировали с травмами ноги и руки. Сам автомобиль сгорел полностью.

На данный момент на месте работает экипаж патрульной полиции. К тушению пожара привлекли две пожарные машины.



Напомним, недавно в столице в результате сильного столкновения автомобиль перевернулся на крышу. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Кроме того, мы писали, что в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель устроила ДТП: на автомобиле она влетела в отбойник. При этом она отказалась проходить тест на алкогольное опьянение и поскандалила с правоохранителями.

Журналисты "Сегодня" также выясняли, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

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