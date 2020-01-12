В Киеве легковушка врезалась в столб и загорелась: водитель сгорел заживо (фото и видео ДТП)

Водителя зажало в автомобиле, его не смогли вытащить

В столице на бульваре Дружбы народов произошло смертельное ДТП. Легковушка на большой скорости протаранила отбойник и снесла столб. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

По информации ведомства, ночью 12 января Honda двигалась по бульвару Дружбы народов в сторону Демеевки, и возле станции метро "Лыбедская" водитель потерял управление автомобилем. Он на скорости протаранил столб, в результате чего автомобиль перевернулся и вспыхнул.

Очевидцы вытащили двух женщин и двух мужчин из салона, а одного человека зажало внутри. Он сгорел заживо в салоне.

Его тело достали спасатели после того, как погасили пламя. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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