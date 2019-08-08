В Киеве легковушка врезалась во внедорожник и загорелась: появились фото и видео

Один из водителей серьезно пострадал, он был пьян

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на Кольцевой дороге столкнулись Daewoo Lanos и Honda Pilot. Пьяный водитель Daewoo был пьян и серьезно пострадал, сообщает "Информатор".

Жуткое ДТП произошло 7 августа, около 23:00 на въезде на Жулянский мост. Как рассказали очевидцы, водитель Honda ехал в крайней правой полосе движения по Кольцевой дороге в сторону проспекта Леся Курбаса и попал в небольшую тянучку перед Жулянским мостом. Но внезапно во внедорожник на скорости влетел Daewoo Lanos. Удар был настолько сильным, что моторный отсек легковушки загорелся. Пожар быстро потушили подручными средствами.

В результате аварии серьезные травмы получил водитель Daewoo. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Он не был пристегнут и сильно ударился грудью об руль, а головой о лобовое стекло. Мужчину срочно госпитализировали его в ближайшую больницу. Водитель и пассажирка Honda серьезных травм не получили.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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