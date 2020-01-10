В Киеве Lexus врезался в автобус: семья с ребенком попала в больницу (фото и видео)

Фото: kiev.informator.ua

На Харьковской площади в Киеве произошло жуткое ДТП – Lexus LX 570 врезался в автобус номер 104. В салоне внедорожника находилась семья с ребенком – их госпитализировали.

Как сообщает "Информатор", авария случилась на пересечении Бориспольского шоссе и улицы Светлая около 23:00 9 января. Выяснилось, что Lexus ехал по Бориспольскому шоссе. В этот момент на Харьковскую площадь ехал автобус. Внедорожник и автобус не разминулись на перекрестке – Lexus врезался в правую сторону автобуса.

В результате ДТП пострадала семейная пара с ребенком из внедорожника. Их сразу забрала скорая помощь. Также госпитализировали пассажира автобуса, 2003 года рождения. Кроме того, известно, что семья на Lexus возвращалась из аэропорта "Борисполь" домой после путешествия в Дубай.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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