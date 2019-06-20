В Киеве лоб в лоб столкнулись трамвай и грузовик с мороженым

О пострадавших не сообщается

Фото: Киев Оперативный

На столичном Подоле днем в четверг, 20 июня, произошло лобовое столкновения трамвая и небольшого грузовика Mercedes-Benz, который перевозил мороженое. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Кирилловской, 13А.

Фото: Киев Оперативный

Причины ДТП не уточняются, также на данный момент не сообщалось о пострадавших.

Напомним, в Одессе утром 18 июня произошло дорожно-транспортное происшествие: на Люстдорфской дороге трамвай сбил пешехода, который перебегал проезжую часть, не снимая наушников. Как выяснилось, парень перебегал проезжую часть, после чего выскочил на обособленное трамвайное полотно.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в апреле в Киеве столкнулись два трамвая. Один из трамваев, работающий на маршруте N28, поворачивал налево и по неизвестным причинам протаранил встречный трамвай N22, который двигался прямо. В результате столкновения пострадали трое пассажиров. Они были госпитализированы.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

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