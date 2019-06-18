В Одессе трамвай сбил мужчину, который перебегал дорогу в наушниках

Авария произошла из-за того, что парень не слышал звука приближающегося вагона

Фото: Facebook

В Одессе утром 18 июня произошло дорожно-транспортное происшествие: на Люстдорфской дороге трамвай сбил пешехода, который перебегал проезжую часть, не снимая наушников.

Инцидент с парнем, которому на вид около 20 лет, произошел около 10 часов возле остановки "Юго-Западный массив" с участием трамвая №13, сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу КП "Одесгорэлектротранс".

Как выяснилось, парень перебегал проезжую часть, после чего выскочил на обособленное трамвайное полотно.

"Водитель применил экстренное торможение, однако пешеход был в наушниках и не слышал приближения вагона. Столкновения избежать не удалось. Мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу", — рассказал представитель предприятия.

В свою очередь, в пресс-службе патрульной полиции подтвердила, трамвай двигался со стороны площади Толбухина и подтвердили, что вагоновожатый пытался затормозить и сигналил невнимательному пешеходу.

"Водитель, заметив мужчину, который пересекал трамвайное полотно, применил экстренное торможение и звуковой сигнал", – рассказали в полиции, добавив, что на месте работал следователь.

После ДТП работа трамвайных маршрутов №3, 13, 26, 27 временно была приостановлена.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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