В Киеве маленькая девочка выпала с балкона квартиры, в которой хранилось оружие

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы тела

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве трехлетняя девочка выпала из окна на балконе третьего этажа дома на улице Героев Днепра. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Травмированную девочку немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Как сообщили врачи, она получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы тела", - говорится в сообщении.

Пообщавшись со свидетелями, полицейские выяснили, что в момент несчастного случая мать ходила в школу забирать старшую дочь. Тем временем младший ребенок остался дома один, вышел на балкон, где выпал на улицу.









Полицейские зашли в дом осмотреть место ЧП. Когда они находились на балконе, то увидели предмет, похожий на автомат. Поэтому на место вызвали кинологическую и взрывотехническую службы.

"Следователи провели осмотр помещения и обнаружили предметы, похожие на автоматы "ППШ", "Uzi", пистолет "Флобер", патроны и штык-нож. Родственница ребенка сообщила, что эти вещи принадлежат мужу сестры, который находился в зоне ООС и вероятно оттуда привез их", – уточнили в полиции.

Также правоохранители проверили автомобиль мужчины и изъяли из салона семь пакетов с порохом, общей массой 3,5 кг, два боеприпаса "ВОГ", арбалет и самодельное устройство для отстрела пуль. Полицейские изъяли опасные предметы и направили их на экспертное исследование.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские направили соответствующие письма в службу по делам детей для дальнейшего сопровождения этой семьи.

Ранее мы сообщали, что в Житомире в одном из местных общежитий с балкона девятого этажа упал полуторагодовалый мальчик.

Также мы сообщали, что в Харькове трехлетний мальчик потянулся за игрушками и выпал с балкона. Пролетел шесть этажей. Спасать ребенка бросился прохожий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве маленькая девочка выпала с балкона квартиры, в которой хранилось оружие". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"